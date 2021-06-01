Скорректировать вывеску на фото в мебельном магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок705 просмотров

Есть фото мебельного салона. Нужно на фото разместить вывесту с логотипом магазина.  По типу того что на фото. Что именно там нужно сделать напишу испалнителю.

4 года назад
EvgeniiLapotko
Евгений 
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