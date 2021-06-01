Ретушь фото

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Закрыт6 заявок517 просмотров

лишний ролл темпура)

нужно

убрать по 4 кусочка с каждого боку(красная линия зачеркнуто)

и пересадить начинку с левого ролла на правый (чтобы был одинаковый ролл)

если это получится - то надо буде тсделать фото для сайта под нужный размер, оставить исходное фото и фото в пнг

очень срочно

4 года назад
ela1991
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Arman94
Арман 
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