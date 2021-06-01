Нарисовать 5-6 фотографий с мопсами

Хочу устроить мини квест для девушки.

Нужно отрисовать 5 милых фотографий, если кратко то:

1 фото - станция метро похожая на площадь революции, но только названа «Началово»

2 фото - мопс едет на дрезине в метро, пытаясь поймать клочок бумаги

3 фото - мопс в скафандре в открытом космосе пытается дотянуться до второго клочка с бумагой, на заднем плане МКС

4 фото - видна только лапка мопса, так как он полностью завален снегом, кругом горы, в руках у него третий клочок бумаги другого цвета

5 фото - мопс стоит рядом с принцессой, которая сидит на инвалидной коляске, все это на фоне пляжа

Более мелкие детали на фотографиях хочу обговорить с художником