Обработка фотографий запчастей

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  2. Обработка фотографий
Закрыт40 заявок813 просмотров

Обработка фотографий б/у запчастей. Объемы большие 1000-2000 в месяц. Обработка несложная - фактически ресайз и небольшая цветокоррекция. Оплата невысокая, но за счет объема получается вполне прилично.

Ниже примеры было-стало. Присылайте примеры ваших работ и стоимость.

Исполнитель должен обладать хорошим опытом работы с редактированием изображений. Вариант "я не умею, но могу попробовать" - сразу мимо.

4 года назад
sunsinger
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