Покадровая реставрация старых фильмов

Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно 10 минут)Перед началом работы проводится обучение.Работа требует усидчивости и наличия свободного времени.Требования к кандидату:ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ!Обязательные требования:Достаточно мощный домашний компьютерБольшой монитор с высоким разрешением (от 24 дюймов, разрешение не ниже 1920х1080)УсидчивостьТерпениеАккуратностьВнимательностьНаличие свободного времениОпыт подобной работы приветствуется, но не обязателен