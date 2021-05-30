Очистить фото от пылинок, ворса и бликов; на крышке колбы удалить/сделать в один тон с крышкой прозрачный уплотнитель - работу выполнить без ущерба качества исходного фото, с сохранением разрешения фото и его формата, соотношения ...
Покадровая реставрация старых фильмов
Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно 10 минут)Перед началом работы проводится обучение.Работа требует усидчивости и наличия свободного времени.Требования к кандидату:ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ!Обязательные требования:Достаточно мощный домашний компьютерБольшой монитор с высоким разрешением (от 24 дюймов, разрешение не ниже 1920х1080)УсидчивостьТерпениеАккуратностьВнимательностьНаличие свободного времениОпыт подобной работы приветствуется, но не обязателен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Нужно обработать 3 фотографии в ближайшее время . Концепция обработки - стиль наркоманки .Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется ретушер. ВАЖНО: знание частотного разложения, умение работать в ФОТОШОПЕ. Интересует чистка лица на фотографии. Пример покажу в личке. За подробностями в лс. 1 фотография - 10 рублей. в заказе 30 фото.Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу ретушера для обработки 4-5 изображений после студийной съемки, фотографии в RAW (исходники) Остался недовольным ретушью фотостудии, а также визажист немного переборщила с макияжем на глазах. ИЩУ РЕТУШЕРА С ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Отбелить зубы, очистить нос от грязи (сделать его чёрным, кожаным:)), по желанию убрать мелкую грязь)Обработка фотографий53 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна обработка 10 портретных фото, цветокоррекция плюс местами легкая ретушьОбработка фотографий24 заявкиЗакрыт4 года назад
Обработка фотографий! Фотографии с фотосессии для интернет магазина в Инстаграмме. Тема: девушки в купальниках,пляжная одеждаОбработка фотографий23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно из первого фото вставить лицо во второеОбработка фотографий11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо на 319 фото поставить подписи согласно шаблону https://www.figma.com/file/sQzuFAzbzrX9nps3HJ9FHY/Шаблон-Каринжиниринг?node-id=0%3A1 Там где много желтого на фото убрать, убавить температуру в простом редакторе. Основные фото (с машиной) - необходимо чистить ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад