Покадровая реставрация старых фильмов

$204
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок739 просмотров

Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно 10 минут)Перед началом работы проводится обучение.Работа требует усидчивости и наличия свободного времени.Требования к кандидату:ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ!Обязательные требования:Достаточно мощный домашний компьютерБольшой монитор с высоким разрешением (от 24 дюймов, разрешение не ниже 1920х1080)УсидчивостьТерпениеАккуратностьВнимательностьНаличие свободного времениОпыт подобной работы приветствуется, но не обязателен

4 года назад
Sergey_k80
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Станислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Елена
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад