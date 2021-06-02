Здравствуйте. Во вложении фото массажных ковриков. На фото необходимо добавить размеры изделия и основные характеристики, сделать увеличение фрагмента чтобы показать разноцветные иголки, также предложить варианты с призывами к действию и наклейками (оригинал, хит продаж и ...
Очистить фото от пылинок и ворса. Всего 10 фото
Очистить фото от пылинок, ворса и бликов; на крышке колбы удалить/сделать в один тон с крышкой прозрачный уплотнитель - работу выполнить без ущерба качества исходного фото, с сохранением разрешения фото и его формата, соотношения сторон. К заданию прикрепил 2а фото для примера(фото: Пример_2, Пример_1 - к чему надо стремиться). Заменить солому в колбах с розовым цветком на солому из колб с разноцветным цветком(фото: #1 и #2). Всего 10 фото.
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