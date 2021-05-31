Нужно перекрасить или доделать фото для карточки товара

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок1160 просмотров

Нужно доработать карточку товара:

  • Фото 9 - переделать надписи как в 1 и перекрасить в синий товар
  • Фото 2- сделать в белом и синем цвете товар
  • Фото 5,6,7,8 - в белом цвете
  • Главную в синем и белом цвете товар
Исходник в psd скину исполнителю.
4 года назад
guest_16000769351105
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Taranuha_Olya
24 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$2
1 день
Ольга хорошо поработала, заказ сделала. Будем сотрудничать еще.
Приятно работать, буду рада сотрудничать снова

Заявки фрилансеров

Taranuha_Olya
24 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
63 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Евгений
 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад