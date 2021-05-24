Хороший пример прикрепил (для WB и Озон) Инфа везде одна и та же. То есть придется сделать всего 2 варианта инфографики и продублировать их на 128 фото для ...
Кадрирование новых фото для сайта
https://disk.yandex.ru/d/MA1ODclku0pQKQ
с KZ -кадрировать 600*400 вес до 200 кило
все остальное, кроме сета 1 и 3 - 1720*962 пкс, до 200 кило
обязательно ориентироваться композиционно на сайт (чтобы роллы/сеты были одного размера как на сайте,не выбивались из общего ряда)
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