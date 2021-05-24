Кадрирование новых фото для сайта

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Закрыт3 заявки416 просмотров

https://disk.yandex.ru/d/MA1ODclku0pQKQ

с KZ -кадрировать 600*400 вес до 200 кило

все остальное, кроме сета 1 и 3 - 1720*962 пкс, до 200 кило

обязательно ориентироваться композиционно на сайт (чтобы роллы/сеты были одного размера как на сайте,не выбивались из общего ряда)

4 года назад
ela1991
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