Нужна обработка фото
Обработка фуд-фотографии
Нужно обработать около 50 фотографий еды и напитков, как на примере
После отклика скину одну исходную фотографию для тестового примера.
1$ за 1 фотографию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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