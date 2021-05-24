Обработка фуд-фотографии

Здравствуйте. У меня есть 3 пары обуви по 4 снимка каждой. Необходима ретушь фотографии ( привести ее в продажный вид, так сказать каталожный) Сейчас она выглядит "грязно" и "не вкусно". Скажите пожалуйста сколько это будет ...