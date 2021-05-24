Обработка фуд-фотографии

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Закрыт50 заявок1346 просмотров

Нужно обработать около 50 фотографий еды и напитков, как на примере

После отклика скину одну исходную фотографию для тестового примера.

 1$ за 1 фотографию

4 года назад
coslovs
Елена 
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Выбранный исполнитель

yaremchuk17
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