Вырезать фото со сложного фона

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок535 просмотров

Нужно вырезать девушку с фона, детально проработать волосы, фото будет размещаться на светлом фоне. Пожалуйста, пришлите, 2-3 фото, вырезанных вами ранее. https://disk.yandex.ru/i/UcuGmjoLQSZKew

4 года назад
litera7
26 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Роман отлично справился с заданием, понял и внес все правки. Вежливый и исполнительный специалист. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, хорошая постановка задачи, быстрая оплата.

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