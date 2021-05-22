8 отснятых на телефон фотографий без освещения, нужно отбелить фон и чутка яркости на сами товары добавить., в приложении часть фоток
Вырезать фото со сложного фона
Нужно вырезать девушку с фона, детально проработать волосы, фото будет размещаться на светлом фоне. Пожалуйста, пришлите, 2-3 фото, вырезанных вами ранее. https://disk.yandex.ru/i/UcuGmjoLQSZKew
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