На фото с телефона сделать изменения в текст

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Закрыт53 заявки947 просмотров

На фото с телефона есть текс нужно сделать небольшой изменения но так чтоб не было заметно 

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