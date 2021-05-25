Всем добрый день. Мне нужна помощь в исправлении двух сертификатов на украинском языке. Задание подразумевает хорошие навыки работы с фотошопом. Оплата 20€ на PayPal. К сожалению не могу никого выбрать исполнителем, т.к. сервис пишет, ...
Сделать монтаж для инстаграм
Фото скинул нужно вот такое , на 1фото много фоток и разбить их на несколько для инстаграм
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