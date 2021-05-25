Сделать монтаж для инстаграм

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Завершен14 заявок599 просмотров

Фото скинул нужно вот такое , на 1фото много фоток и разбить их на несколько для инстаграм

4 года назад
Prohorihin98
Александр 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
Молодец, сделал качественно. Рекоментую
Приятный человек, быстрая обратная связь. Будем работать ещё

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