Исправить документ

Всем добрый день. Мне нужна помощь в исправлении двух сертификатов на украинском языке. Задание подразумевает хорошие навыки работы с фотошопом. Оплата 20€ на PayPal.

К сожалению не могу никого выбрать исполнителем, т.к. сервис пишет, что заявка от исполнителя не окончательная.