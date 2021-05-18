Исправить документ

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  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок1092 просмотра

Всем добрый день. Мне нужна помощь в исправлении двух сертификатов на украинском языке. Задание подразумевает хорошие навыки работы с фотошопом. Оплата 20€ на PayPal.

К сожалению не могу никого выбрать исполнителем, т.к. сервис пишет, что заявка от исполнителя не окончательная. 

4 года назад
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