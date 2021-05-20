Сделать карточку товара для WB в Photoshop

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок967 просмотров

Нужно подобрать шрифт подобный или лучше (согласовав со мной), перевести и подогнать фото под размер 900 на 1200. Для розового цвет на зеленый поменять.

Пожалуйста прикладывайте портфолио.

4 года назад
guest_16000769351105
5 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Formart
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4 года назад
$5
1 день
Все хорошо сделано, буду работать с Павлом еще.
все отлично! всем рекомендую

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