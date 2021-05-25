Обложка для видео на Ютуб

Нужно сделать обложку в формате формате 16:9, на ней должны быть: фото студента, название ролика, логотип университета и кликбейтная фраза, название канала

Схематичный пример: фото 1

Нужно будет сделать светящуюся обводку контура человека, добавить общей яркости и глянцевости, подобрать подходящий шрифт. Кликбейтную фразу надо будет немного выделить на фоне всего остального

Референсы: фото 2 и 3