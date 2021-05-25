Обложка для видео на Ютуб

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок963 просмотра

Нужно сделать обложку в формате формате 16:9, на ней должны быть: фото студента, название ролика, логотип университета и кликбейтная фраза, название канала

Схематичный пример: фото 1

Нужно будет сделать светящуюся обводку контура человека, добавить общей яркости и глянцевости, подобрать подходящий шрифт. Кликбейтную фразу надо будет немного выделить на фоне всего остального

Референсы: фото 2 и 3

4 года назад
melnikoff_oleg
Олег 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andreyka_sa
Андрей 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Андрей не справился с заказом. Мне кажется у него не хватало тех навыков фотошопа, которые мне были нужны. Но он старался, присылал разные версии и всегда был на связи. С человеческой точки зрения работать было приятно. Рекомендую в случаях простой работы.
Всем рекомендую Олега — отличный заказчик! Несмотря на то, что он не получил того что, ожидал - мы разошлись мирно.

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