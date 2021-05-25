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Обложка для видео на Ютуб
Нужно сделать обложку в формате формате 16:9, на ней должны быть: фото студента, название ролика, логотип университета и кликбейтная фраза, название канала
Схематичный пример: фото 1
Нужно будет сделать светящуюся обводку контура человека, добавить общей яркости и глянцевости, подобрать подходящий шрифт. Кликбейтную фразу надо будет немного выделить на фоне всего остального
Референсы: фото 2 и 3
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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