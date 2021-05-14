Отретушировать фото

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Закрыт66 заявок1636 просмотров

Нужно отретушировать 90-100 фото.

Специфика работы - схудить , убрать складки , синяки под глазами , растяжки ,целлюлит и другие недостатки. При этот сохранить пропорцию фигуры и фона.

4 года назад
LesyaWork
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