Фон на фото поменять с оливкового на белый

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Закрыт10 заявок934 просмотра

Фон на личной фотографии поменять с оливкового на белый. Срочно. Фото для портала

также там видна справа собака (ее шерсть), сделать так, чтобы ее как бы там нет )))

требуется фотография, где только я, и фон должен быть белый

4 года назад
allvictoria
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