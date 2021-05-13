Добрый день! Необходимо выполнить ретушь фотографии: максимально натуральная ретушь кожи;ретушь волос;естественная коррекция тела;коррекция макияжа;выделение акцентов в фотографии;Требования к ретушеру: 1. Вы достаточно уверенно себя чувствуете ...
Фон на фото поменять с оливкового на белый
Фон на личной фотографии поменять с оливкового на белый. Срочно. Фото для портала
также там видна справа собака (ее шерсть), сделать так, чтобы ее как бы там нет )))
требуется фотография, где только я, и фон должен быть белый
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