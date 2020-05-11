allvictoria

Виктория allvictoria

 
52 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Все должно быть дельно и взвешано
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimmixUA
Дмитрий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Оформление обучающих курсов в соцсетях
Четкое тз, пожелания и правки по делу. Рекомендую!
оперативно, с выдумкой, внимательно, образовывая заказчика, если в чем-то не разбираешься. и результат - очень красиво. рекомендую
Ответный отзыв
InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Рирайт транскрибации нескольких Обучающих курсов в Методичку
Большое спасибо за интересный проект. Рада, что мини-книга удалась. Оплата своевременная.
очень качественно создан текст. ухватила дух, внесла все правки. комфортно работать. профессиональный результат.
Ответный отзыв
kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Составить продающие тексты на инфопродукты в мягких нишах.
Сотрудничество состоялось. Спасибо за необычную задачу и быструю оплату. Желаю удачи в развитии проекта и поисках "своего" исполнителя.
работа выполнена по стандартам. быстро. желаю дальнейшего развития и больше клиентов
Ответный отзыв
marya30
Мария 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
8 баллов
5 лет назад
Транскрибация обучающих видео
Виктория дала понятное интересное задание, отвечала на все вопросы. Но оплату произвела не в полном объеме, указанном в заявке, а 60% от этой суммы, утверждая, что это просто цифра, а у нее другие расценки и бюджет задания.
работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация обучающих видео
Виктория - ответственный заказчик. Четкие инструкции, оперативная коммуникация по делу, оплата в полном объёме и в срок. Актуальный, полезный, интересный материал для работы! Рекомендую!
работа выполнена аккуратно, в срок. без замечаний. полученным материалом уже можно пользоваться.
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