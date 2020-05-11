allvictoria

Требуется собрать видеоролик о кошке длиной 1,5-2 минуты из имеющихся фото и видео. Необходимо выбрать лучшие моменты, показывающие экстерьер и поведение кошки, а также наложить свободную от прав музыку для размещения на YouTube.
- $20Видеомонтаж63 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо отредактировать и скорректировать очерк о суффиксах в русском языке. Требуется описать виды и типы суффиксов, а также их функции с примерами использования. Обратите внимание на точность и грамотность текста.Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется составить реестр научных изданий по психологии и педагогике, включая рецензируемые журналы и конференции. Необходимо найти издания с индексом цитирования, выяснить требования к публикациям, а также создать график публикаций на 3 года с частотой каждую 2 недели.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется помощник для поиска тематических научных изданий и подрядчиков для публикаций. Задачи включают нахождение рецензируемых журналов, согласование списка, ведение переговоров с организаторами, подбор авторов и контроль за качеством работ. Необходим опыт в рекрутинге и понимание научной сферы. Важно действовать самостоятельно и инициативно.Рекрутинг (HR)нет заявокЗакрыт3 года назад
Фон на личной фотографии поменять с оливкового на белый. Срочно. Фото для портала также там видна справа собака (ее шерсть), сделать так, чтобы ее как бы там нет ))) требуется ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт4 года назад
новый проект Сказландия. требуются, на данном этапе, первичные мотивирующие посты, рассказывающие родителям, как сказка влияет на психику ребенка, на его речевой аппарат, на формирование я-концепции, на формирование стандартов поведения, на отношение к поведению ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
красиво оформить имеющиеся сс,и создать новыеИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Оформить красиво группы + страницы вышеназванных сс комплекты лого и шапок в наличии (в картинках и в кривых) время - 2 дняСоциальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
у нас обучающие курсы. мы хотим разместить на 1ю страницу сайта блок с цифрами, чтобы наглядно показать свои результаты. но хотим сделать это в графике столько-то пришло - столько ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Продающие Лендинги для отдельных мастер-классов и полноценных курсов.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Написание серии научных статей по Акмеологии объемом 5 стр. с ключевыми словами и аннотацией на рус и англ. Темы предлагаю я или Вы (рассмотрим возможность вместе). 100% авторский. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
мы провели курсы. общая тематика одного из обучающих курсов - Самокоучинг. есть записи видео 1- 1,5 ч. есть их транскрибация. это надо редуцировать и сделать из этого методичку под ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- Транскрибация2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Составить тексты для продающих лендингов. Курсы на женскую тематику, самокоучинг, эзотерика. Имеется транскрибация уже проведенных мастер-классов. главное - отталкиваться от названий МК, и пробежаться по трансркрибации. далее проявить креатив.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Сделать сайт для продажи 1 -2 онлайн курсов. сделать быстро, без изысков. просто чтобы начать. разместить на нем все требования Платежных систем. цель: - пройти одобрение Платежных систем - запустить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад