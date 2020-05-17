Умею печатать на русском со скоростью 400 знаков в минуту. Также пишу грамотно, со всеми знаками препинания.
Готова транскрибировать аудио/видео в текстовый формат, файл pdf или картинку переписать в текст, сделать рерайт, грамотно переписать текст.
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Портфолио
- Редактирование и корректура152 просмотра
- Дословная транскрибация передачи154 просмотра
- Транскрибация видеозаписи онлайн-курса147 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Отличная корректура и редактура моей книги!
Ответный отзыв
Спасибо заказчику за интересное задание, своевременную оплату и за то, что пошел навстречу и продлил срок задания из-за моей болезни! Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Хорошее качество текстов, не требуется каких-либо корректив. Ответственный подход, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика! Четкая постановка задачи, оперативная коммуникация, оплата в обещанном объеме и в срок.
$2
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за отлично выполненную работу в установленный срок!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество и оплату в срок!
$50
8 баллов
5 лет назад
работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Виктория дала понятное интересное задание, отвечала на все вопросы. Но оплату произвела не в полном объеме, указанном в заявке, а 60% от этой суммы, утверждая, что это просто цифра, а у нее другие расценки и бюджет задания.
Транскрибация
2 отзыва
$0.5/час
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$0.2/час
от $1
нет рейтинга
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
нет рейтинга