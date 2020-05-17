Умею печатать на русском со скоростью 400 знаков в минуту. Также пишу грамотно, со всеми знаками препинания.

Готова транскрибировать аудио/видео в текстовый формат, файл pdf или картинку переписать в текст, сделать рерайт, грамотно переписать текст.