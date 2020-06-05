Ответственность и внимание к деталям

Грамотна, ответственна, исполнительна, надёжна, внимательна к деталям.

Природное чутьё текста и наработки в качестве секретаря (набор, форматирование, редактура, корректура и прочее).

Люблю всю работу с текстом, особенно - поиск и исправление ошибок.

На сайте недавно, но надеюсь здесь укрепиться (уже есть положительные отзывы с рекомендациями).

Открыта к общению, обсуждению и выполнению ваших заказов!