Uli_y

Юлия Uli_y

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ответственность и внимание к деталям

Грамотна, ответственна, исполнительна, надёжна, внимательна к деталям. 

Природное чутьё текста и наработки в качестве секретаря (набор, форматирование, редактура, корректура и прочее).

Люблю всю работу с текстом, особенно - поиск и исправление ошибок. 

На сайте недавно, но надеюсь здесь укрепиться (уже есть положительные отзывы с рекомендациями). 

Открыта к общению, обсуждению и выполнению ваших заказов!

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Отзывы заказчиков

guest_1634990601527
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
3 года назад
Транскрибация видео в текст
Сроки согласования задания 👍Оперативно сделана качественная работа! Очень приятно было сотрудничать
Добросовестный заказчик, рекомендую! Всегда на связи, оплата вовремя. Буду рада сотрудничать.
Ответный отзыв
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видео
работа была выполнена отлично. Рекомендую.
Задание интересное. Иван всегда на связи, оплата полная, рекомендую.
Ответный отзыв
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видео
Рекомендую к сотрудничеству. Качество на высшем уровне. Строгое соблюдение сроков
Интересный материал, полная оплата в срок, оперативная связь. Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15914008925057
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Оформление списка литературы по ГОСТ (по методичке)
Работа выполнена добросовестно, тщательно и с соблюдением всех пожеланий! Отдельное спасибо за то, что Юлия выполнила работу максимально быстро без потери в качестве! Рекомендую к сотрудничеству
Ответственный заказчик: быстрый выбор исполнителя, постановка задачи, всегда на связи, оплата мгновенная. Спасибо за бонус!
Ответный отзыв
IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)
$1
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видеозаписи
Работа выполнена хорошо. Требования ТЗ и сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую заказчика, четкое задание, оперативная связь, своевременная оплата.
Ответный отзыв
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