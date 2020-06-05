Ответственность и внимание к деталям
Грамотна, ответственна, исполнительна, надёжна, внимательна к деталям.
Природное чутьё текста и наработки в качестве секретаря (набор, форматирование, редактура, корректура и прочее).
Люблю всю работу с текстом, особенно - поиск и исправление ошибок.
На сайте недавно, но надеюсь здесь укрепиться (уже есть положительные отзывы с рекомендациями).
Открыта к общению, обсуждению и выполнению ваших заказов!
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Портфолио
- Коуч-сессия (отрывок)135 просмотров
- Библиографический список206 просмотров
- Рассказ269 просмотров
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- Вебинар207 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
3 года назад
Сроки согласования задания 👍Оперативно сделана качественная работа! Очень приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, рекомендую! Всегда на связи, оплата вовремя. Буду рада сотрудничать.
$2
10 баллов
5 лет назад
работа была выполнена отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задание интересное. Иван всегда на связи, оплата полная, рекомендую.
$4
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству. Качество на высшем уровне. Строгое соблюдение сроков
Ответный отзыв
Интересный материал, полная оплата в срок, оперативная связь. Заказчика рекомендую.
$14
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена добросовестно, тщательно и с соблюдением всех пожеланий! Отдельное спасибо за то, что Юлия выполнила работу максимально быстро без потери в качестве! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Ответственный заказчик: быстрый выбор исполнителя, постановка задачи, всегда на связи, оплата мгновенная. Спасибо за бонус!
$1
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена хорошо. Требования ТЗ и сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, четкое задание, оперативная связь, своевременная оплата.