Посмотрите пожалуйста, эти скрины сделаны общим планом и записи на доске почти не просматриваются, нужно выделить область на доске и заскринить, возможно будет лучше видно или может быть есть возможность подобрать другой, более подходящий кадр ...
Транскрибация видео
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