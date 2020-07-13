Транскрибация видео

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Завершен3 заявки271 просмотр

Нужно транскрибировать видео 

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$2
3 дня
работа была выполнена отлично. Рекомендую.
Задание интересное. Иван всегда на связи, оплата полная, рекомендую.

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Uli_y
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