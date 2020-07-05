Транскрибация

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Завершен10 заявок291 просмотр

Общение 2х мужчин состоящей из нескольких файлов. Общая продолжительность 1 час. 30 мин. , примерно. 

Ожидаю Ваши предложения. До воскресенья.

5 лет назад
Evanescince
Евгений 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Большое спасибо Сергею за качественно и быстро выполненную работу. Всё в срок. Всё точно. НА связь выходил без проблем. Рекомендую !!!
Отличный заказчик, своевременно все оплатил, на связи 24/7,рекомендую

Заявки фрилансеров

Виктория
 
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sergizyurov
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