Транскрибация видеозаписи

$31
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Завершен53 заявки2429 просмотров

Требуется расшифровать интервью с идентификацией и расстановкой тайм-кодов. Качество хорошее. Стоимость 5 рублей за минуту записи. Общая продолжительность 6 часов. Возьму несколько исполнителей. Цена указана за весь объем. Пишите круглосуточно. 

5 лет назад
IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранные исполнители

polinx
Полина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
__zhaanaat__
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
sofyapro
Софья 
56 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Обращаюсь к Софье не в первый раз. Как всегда отличный результат сотрудничества
Задание несложное и понятное. Оплата своевременная. Сотрудничеством довольна.
Maytreya81
Юрий 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работа выполнена на "отлично", согласно требований ТЗ. Сдана в срок.
Четкое ТЗ, внятные требования, оперативная связь.
MashaKosolapova
Маша 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Все отлично!
sofst
Софья 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
elizabet_les
Елизавета 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Beebufffreak
Амин 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$31
10 дней
Escrow
64531
20 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
anastasiaa_2019n
Анастасия 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
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polinx
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anastasiaa_2019n
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