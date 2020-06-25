Транскрибация аудио.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка485 просмотров

Транскрибация аудиофайла в текст.

5 лет назад
Assistant100
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vasya2101
Ирина 
57 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Все выполнено качественно и в срок. Спасибо большое за работу.
Елена чётко ставит задачу, высылает даже примеры черновиков. Чётко оговаривает сроки выполнения заказа, открыта к общению. Хочу отметить, что работать было интересно, тематика увлекла. Хочется долгосрочного сотрудничества. Рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

vasya2101
Ирина 
57 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад