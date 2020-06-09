Транскрибация аудиофайла, длительность 1 час

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен10 заявок466 просмотров

Сделать расшифровку аудиофайла в текст. 

5 лет назад
Assistant100
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

belene
Алёна 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$17
1 день
Escrow
работаем с исполнителем уже не первый раз. Как всегда все четко, качественно, в срок. Спасибо большое! Рекомендую данного исполнителя!
Очень довольна сотрудничеством с данным заказчиком. Качественная запись звука, своевременная оплата и быстрый выход на связь 👍

Заявки фрилансеров

belene
Алёна 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
Инна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
57 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Эллина
 
27 лет
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Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
42 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валерия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Громов
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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