Транскрибация видео. 4 ролика.

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  2. Транскрибация
Завершен12 заявок359 просмотров

Нужна транскрибация видео. 4 ролика

Общая продолжительность примерно 3 часа 10 минут.

Рассматриваю только отклики в формате:

1. Стоимость.

2. Сколько времени потребуется на выполнение.

5 лет назад
mrmoose
Рамиль 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

coin15152
40 лет
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$7
5 дней
Спасибо!
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