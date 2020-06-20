Здравствуйте! Нужны носители белорусского языка для участия в нашем проекте по транскрибированию аудио файлов. Оплата $3 за час работы. Для начала работы вам нужно будет пройти небольшой тест на владение белорусским языком.
Транскрибация видео. 4 ролика.
Нужна транскрибация видео. 4 ролика
Общая продолжительность примерно 3 часа 10 минут.
Рассматриваю только отклики в формате:
1. Стоимость.
2. Сколько времени потребуется на выполнение.
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