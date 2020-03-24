Услуги диктора и звукозаписи
Приветствую !!! Меня зовут Артемий !!! Я руководитель творческого объединения ABR в городе Тюмень. В наше объединение входит множество направлений в сфере современной культуры. Блогинг, студия звукозаписи и аудио-рекламы, начальная школа Диджеев и многое другое. На этой странице я разместил информацию по услугам Диктора. Это одно из самых моих любимых направлений в нашем деле. Более 10 лет опыта в озвучке детских аудио-спектаклей и аудио-рекламы, более 20 лет работы в культуре, собственная студия звукозаписи - всё это даёт мне возможность комфортно, быстро и качественно выполнять свою любимую работу. Буду рад сотрудничеству с максимальной пользой для всех)))
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$10
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Портфолио
- Услуги диктора и звукозаписи558 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично, работа выполнена по всем ожиданиям! Рекомендую, спасибо за работу =)
Ответный отзыв
Заказчик надёжный, задачи поставлены более чем понятно, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству !!!
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга