Услуги диктора и звукозаписи

Приветствую !!! Меня зовут Артемий !!! Я руководитель творческого объединения ABR в городе Тюмень. В наше объединение входит множество направлений в сфере современной культуры. Блогинг, студия звукозаписи и аудио-рекламы, начальная школа Диджеев и многое другое. На этой странице я разместил информацию по услугам Диктора. Это одно из самых моих любимых направлений в нашем деле. Более 10 лет опыта в озвучке детских аудио-спектаклей и аудио-рекламы, более 20 лет работы в культуре, собственная студия звукозаписи - всё это даёт мне возможность комфортно, быстро и качественно выполнять свою любимую работу. Буду рад сотрудничеству с максимальной пользой для всех)))