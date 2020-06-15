Транскрибация видеопрограммы

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен34 заявки1605 просмотров

Требуется расшифровать передачу с идентификацией и расстановкой тайм-кодов. Стоимость 5 рублей за минуту записи. Общая продолжительность 5,5 часов. Возьму несколько исполнителей. Цена указана за весь объем. Пишите круглосуточно. 

5 лет назад
IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранные исполнители

Mari_7
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работу не выполнила, вводила в заблуждение до момента наступления дедлайна, в итоге перестала отвечать. Крайне не рекомендую к сотрудничеству
Berozka
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работа выполнена хорошо. Сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
tasyasalm
Наталья 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Наталья выполнила работу очень хорошо. К процессу подошла ответственно. Работу выполнила согласно всех требований и сдала в срок. Буду обращаться к Наталье. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный работодатель. Всегда на связи. Четкая постановка задачи, быстрая проверка, мгновенная оплата. Буду рада сотрудничать еще.
djemilia
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена хорошо, сдана в срок
Заказчик ответственный, четкие задания, своевременная оплата, всегда на связи.
aameli_
Амелия 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик: четкое задание, оплата в срок)

Заявки фрилансеров

Яна
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Анастасия
 
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5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Mari_7
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
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Айдар
 
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tasyasalm
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