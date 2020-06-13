Mari_7

Мария Mari_7

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)
$1
2 балла
5 лет назад
Транскрибация видеопрограммы
Работу не выполнила, вводила в заблуждение до момента наступления дедлайна, в итоге перестала отвечать. Крайне не рекомендую к сотрудничеству