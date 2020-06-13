Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Мария
Mari_7
Mari_7
23 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ирина
IrinaZaharchenko
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв
(-1)
$1
2 балла
5 лет назад
Транскрибация видеопрограммы
Работу не выполнила, вводила в заблуждение до момента наступления дедлайна, в итоге перестала отвечать. Крайне не рекомендую к сотрудничеству
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар