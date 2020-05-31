Здравствуйте! Нужны носители белорусского языка для участия в нашем проекте по транскрибированию аудио файлов. Оплата $3 за час работы. Для начала работы вам нужно будет пройти небольшой тест на владение белорусским языком.
Транскрибация записи вебинара
Надо транскрибировать 285 мин записи вебинара.
Бюджет 12 руб/мин.
Заявки фрилансеров
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