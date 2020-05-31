Транскрибация записи вебинара

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт5 заявок250 просмотров

Надо транскрибировать 285 мин записи вебинара. 

Бюджет 12 руб/мин.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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