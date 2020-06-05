Транскрибация видеозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен6 заявок418 просмотров

Требуется расшифровать видеозапись продолжительностью 4 часа. Указать идентификацию и тайм-коды. Нужно приступить к работе в ближайшее время. Возьму несколько исполнителей. Стоимость рассчитывается исходя из суммы 5 рублей за минуту записи.

5 лет назад
IrinaZaharchenko
Ирина 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранные исполнители

i_lugovtsova08
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно, сдана в срок.
ответственный заказчик, проблем не возникло
Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена хорошо. Требования ТЗ и сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую заказчика, четкое задание, оперативная связь, своевременная оплата.
mintyasha
Софья 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работа выполнена хорошо, сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за отзыв и работу!
Jaeya
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Получила задание, пропала со связи. Работу не выполнила, не проинформировала о невыполнении.

Заявки фрилансеров

i_lugovtsova08
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
mintyasha
Софья 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артемий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Jaeya
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад