Работа с текстовым контентом📝
Рерайтинг;
Транскрибация;
Редактирование и корректура;
Перенос рукописного текста в формат Word.
Слепая печать, работа с документами. Пунктуальность и аккуратность выполнения работы. Вежливый подход к клиентам. Ответственность.
Telegram - https://t.me/victor_correct
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#941
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
#1— Транскрибация
Портфолио
- Транскрибация аудиозаписи в текст_Проводники16 просмотров
- Транскрибация аудиозаписи в текст_Машинист13 просмотров
- Транскрибация аудиозаписи в текст_Такси11 просмотров
- Рерайт на тему "Польза фитотерапии"18 просмотров
- Рерайт на тему "Выгорание"34 просмотра
- Набранный текст рукописного лекционного материала37 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Microsoft Word
Отлично сделанная работа по транскрибации и в хорошие сроки (и это с учётом, что звук на исходнике был далеко не студийным). 5 звёзд без вариантов!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Добросовестный заказчик, приятно иметь с вами дело!
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $3от 1 дня
#1
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#230
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#578