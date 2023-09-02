vvysky

Виктор vvysky

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа с текстовым контентом📝

  • Рерайтинг;

  • Транскрибация;

  • Редактирование и корректура;

  • Перенос рукописного текста в формат Word.

Слепая печать, работа с документами. Пунктуальность и аккуратность выполнения работы. Вежливый подход к клиентам. Ответственность.

Telegram - https://t.me/victor_correct

#11Microsoft Word
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#941
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
#1
Транскрибация

Отзывы заказчиков

guest_1693254212002
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Транскрибация аудиоаписи в word-файл
Microsoft Word
Отлично сделанная работа по транскрибации и в хорошие сроки (и это с учётом, что звук на исходнике был далеко не студийным). 5 звёзд без вариантов!
Благодарю за сотрудничество. Добросовестный заказчик, приятно иметь с вами дело!
Ответный отзыв
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $3от 1 дня
#1
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#230
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#578