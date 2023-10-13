Транскрибация аудиозаписи в текст_Такси

Транскрибация
Добавлена
2 месяца назад
7 просмотров
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Пример фрагмента транскрибации аудиозаписи интервью на тему "Такси" в текстовый формат. Общий размер выполненной работы по транскрибации аудиозаписи интервью (длительностью более 1 часа) составил 21 лист формата Word (14 кегль).

Фрагмент транскрибации_такси.docx
13 КБ