Транскрибация аудиозаписи в текст_Такси
Транскрибация
Добавлена7 просмотров
2 месяца назад
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Пример фрагмента транскрибации аудиозаписи интервью на тему "Такси" в текстовый формат. Общий размер выполненной работы по транскрибации аудиозаписи интервью (длительностью более 1 часа) составил 21 лист формата Word (14 кегль).