Транскрибация аудиоаписи в word-файл

ТранскрибацияЗавершен37 заявок225 просмотров
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Транскрибация аудиоаписи в word-файл. Длина аудио - примерно 1 час. Возможны периодические повторные задачи такого же типа.

4 месяца назад
guest_1693254212002
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vvysky
Виктор 
29 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$5
2 дня
RUB
Отлично сделанная работа по транскрибации и в хорошие сроки (и это с учётом, что звук на исходнике был далеко не студийным). 5 звёзд без вариантов!
Благодарю за сотрудничество. Добросовестный заказчик, приятно иметь с вами дело!