Транскрибация видео с YoyTube, выявление ценных моментов в видео

$12
ТранскрибацияЗакрыт26 заявок200 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 В этом часе отмечайте время тех речей, вопросов-ответов, демонстраций, которые Вы видите ценным разместить в видео на ютюб или в соц сети.

2 Транскрибируйте все удачные вопросы ответы, тексты, демонстрации.

3 Отмечайте заголовками темы транскрибаций, а не все в один поток текста.

4 Напишите приблизительное время которое вам необходимо на обработку этого часа видео и оцените свою работу.

4 месяца назад
guest_1692514701805
Таиланд
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад