Транскрибация видео с YoyTube, выявление ценных моментов в видео

1 В этом часе отмечайте время тех речей, вопросов-ответов, демонстраций, которые Вы видите ценным разместить в видео на ютюб или в соц сети.

2 Транскрибируйте все удачные вопросы ответы, тексты, демонстрации.

3 Отмечайте заголовками темы транскрибаций, а не все в один поток текста.

4 Напишите приблизительное время которое вам необходимо на обработку этого часа видео и оцените свою работу.