Laptevnamem

Сергій Laptevnamem

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Копирайт, перевод, техническая документация, таблицы EXCEL.

Основная специализация перевод технической документации.

Английский Русский Украинский.

Работа с пакетом оффис.

Таблицы EXCEL, формулы, массивы.

Копирайт.

Поиск инфомации. Редактирование и правка текстов. Word , Adobe

Размещение постов, отзывов.

Тестирование веб и мобильных приложений.

#2Обработка данных
#4Microsoft Word
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#455
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Редагування назви товару в Excel
Microsoft WordОбработка данных
Сергій працює швидко і якісно, Рекомендую, Співпрацю продовжуємо
Все добре.
Ответный отзыв
sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Редагування назви товару в Excel
Обработка данных
Одне задоволення працювати з Сергієм, завжди онлайн, виконав завдання раніше поставленого терміну, Дякую за роботу, працюємо далі.
Александр просто красавчик. А якщо серьозно відповідальна людина та надійний замовник.
Ответный отзыв
sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Редагування назви товару в Excel
Microsoft WordОбработка данных
Сергій виконав замовлення раніше термінів, все чітко і по плану, Працюємо далі. Рекомендую!
Зрозуміло поставлені задачі, допомога на всіх етапах, завжди на зв'язку. Оплата у повному обсязі та в строк.
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#3168