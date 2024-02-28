Копирайт, перевод, техническая документация, таблицы EXCEL.
Основная специализация перевод технической документации.
Английский Русский Украинский.
Работа с пакетом оффис.
Таблицы EXCEL, формулы, массивы.
Копирайт.
Поиск инфомации. Редактирование и правка текстов. Word , Adobe
Размещение постов, отзывов.
Тестирование веб и мобильных приложений.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#455
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
год назад
Microsoft WordОбработка данных
Сергій працює швидко і якісно, Рекомендую, Співпрацю продовжуємо
Ответный отзыв
Все добре.
$15
10 баллов
год назад
Обработка данных
Одне задоволення працювати з Сергієм, завжди онлайн, виконав завдання раніше поставленого терміну, Дякую за роботу, працюємо далі.
Ответный отзыв
Александр просто красавчик. А якщо серьозно відповідальна людина та надійний замовник.
$15
10 баллов
год назад
Microsoft WordОбработка данных
Сергій виконав замовлення раніше термінів, все чітко і по плану, Працюємо далі. Рекомендую!
Ответный отзыв
Зрозуміло поставлені задачі, допомога на всіх етапах, завжди на зв'язку. Оплата у повному обсязі та в строк.
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#3168