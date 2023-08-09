Переписати текст с фото

Хорошая запись на петличку, в каждом видео один спикер и закадровые вопросы. Расшифровывать нужно с тайм-кодами, потому что потом будет делаться сценарий из текста. Видео много, около 15 часов. Поэтому ищу нескольких исполнителей, потому что ...