Транскрибатор / Перекладач з російської/англійської на українську

Я можу допомогти з резюме. Основні навички: висока грамотність та знання мов, точність та уважність до деталей, здатність до швидкої та ефективної роботи. Досвід редагування та перекладу текстів різних тематик, а також виконання транскрибації аудіо- та відеофайлів. Відповідальний та дисциплінований, здатний працювати в терміновому режимі.