Переписати текст с фото. В загальному можна буде заробити 118 гривень.
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Всем привет! Требуется расшифровка нескольких интервью. Есть небольшое ТЗ, легкое, оно упростит задачу. Писать нужно не все дословно. По оплате можете указать в отклике, какую хотите. Есть ли у Вас опыт или нет - не важно. У нас есть небольшое обучение, если вы совсем не в теме
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