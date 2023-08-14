Расшифровка нескольких интервью

ТранскрибацияЗакрыт8 заявок60 просмотров
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Всем привет! Требуется расшифровка нескольких интервью. Есть небольшое ТЗ, легкое, оно упростит задачу. Писать нужно не все дословно. По оплате можете указать в отклике, какую хотите. Есть ли у Вас опыт или нет - не важно. У нас есть небольшое обучение, если вы совсем не в теме

4 месяца назад
guest_1692613512394
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад