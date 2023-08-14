Всем привет! Требуется расшифровка нескольких интервью. Есть небольшое ТЗ, легкое, оно упростит задачу. Писать нужно не все дословно. По оплате можете указать в отклике, какую хотите. Есть ли у Вас опыт или нет - не важно. У нас есть небольшое обучение, если вы совсем не в теме