Закончила педагогический университет с красным дипломом. Грамотна, пунктуальна и крайне производительна :)
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 месяцев назад
Всё отлично
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую, все устраивает
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Самые лучшие впечатления от работы с Маргаритой. С самого начала общения было видно, что человек грамотный и ответственный. Работа была выполнена в срок и в соответствии с заданием. Очень довольна!
Ответный отзыв
Работой с Натальей крайне довольна: оплата в срок, коммуникация касательно рабочих моментов постоянная и беспроблемная, быстро договорились о деталях. Однозначно рекомендую!
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2 отзыва
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга