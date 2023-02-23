nkhchstv

Маргарита nkhchstv

 
24 годаРоссия/Казань
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

Закончила педагогический университет с красным дипломом. Грамотна, пунктуальна и крайне производительна :)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nataluzik
Наталья 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
8 месяцев назад
Транскрибация аудио
Всё отлично
Однозначно рекомендую, все устраивает
Ответный отзыв
nataluzik
Наталья 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Сделать тексты (посты) на основе видео
Самые лучшие впечатления от работы с Маргаритой. С самого начала общения было видно, что человек грамотный и ответственный. Работа была выполнена в срок и в соответствии с заданием. Очень довольна!
Работой с Натальей крайне довольна: оплата в срок, коммуникация касательно рабочих моментов постоянная и беспроблемная, быстро договорились о деталях. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Транскрибация
2 отзыва
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга