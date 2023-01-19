nataluzik

Наталья nataluzik

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$88
выплачено фрилансерам
90%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube

    Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаю

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Сделать тексты (посты) на основе видео

    Задача: сделать посты (тексты) на основе видео с Youtube. Приветствие, прощание не нужно. Лишние слова-паразиты убрать. В общем, задача - превратить видео в красивые грамотные посты. Длина поста - не более 1 страницы 14 ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Сделать 6 ярких обложек для видео на Youtube

    $5

    Необходимо сделать 6 обложек для видео на Youtube с использованием моих фото. Фото предоставлю. Нужно будет яркие обложки с надписями, отражающими суть видео. Видео полностью готовы и загружены на канал. Длительность каждого - около ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оформление видео на Youtube

    Есть 6 загруженных видео на Youtube канале  длительностью по 5 минут. Необходимо:[list][*]оформить яркие обложки (фото предоставлю)[*]придумать и оптимизировать название видео для поиска[*]добавить пару предложений, о чем видео, в описание[*]подобрать теги[*]добавить подсказки и конечные заставки[*]запланировать публикацию видео ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать описание ЦА на основе записей созвонов

    Есть аудиозаписи 26 созвонов примерно по 30 минут. На их основе необходимо создать документ с описанием ЦА. По сути перечислить ответы на вопросы, которые я им задаю. Кто они, чем занимаются, что есть сейчас, чего ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оформление видео на Youtube

    Есть 8 загруженных видео на Youtube канале длительностью до 8 минут. Необходимо: [list][*]оформить яркие обложки (фото предоставлю)[*]оптимизировать название для поиска[*]добавить пару предложений, о чем видео, в описание[*]подобрать теги[*]добавить подсказки и конечные заставки[*]запланировать публикацию видео как ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Транскрибация текста в посты

    $5

    Необходимо сделать из аудиозаписей посты - 6 штук. Общее время - 17,5 минут.  Заголовок, абзацы, орфография и грамматика - обязательно. Слова паразиты убрать, лишние по смыслу фразы убрать. Результат в одном файле doc. Срок - 24 ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
xtzm
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 часа назад
$20
10 баллов
3 месяца назад
Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube
Спасибо за интересный заказ!
Отлично поработали с Владимиром, все четко, быстро, лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
nkhchstv
24 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$8
10 баллов
8 месяцев назад
Транскрибация аудио
Однозначно рекомендую, все устраивает
Всё отлично
Ответный отзыв
nkhchstv
24 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Сделать тексты (посты) на основе видео
Работой с Натальей крайне довольна: оплата в срок, коммуникация касательно рабочих моментов постоянная и беспроблемная, быстро договорились о деталях. Однозначно рекомендую!
Самые лучшие впечатления от работы с Маргаритой. С самого начала общения было видно, что человек грамотный и ответственный. Работа была выполнена в срок и в соответствии с заданием. Очень довольна!
Ответный отзыв
Sawchenko
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
год назад
Сделать 6 ярких обложек для видео на Youtube
Благодарю Наталью за сотрудничество. Оплата в срок, быстро пришли к конечному варианту работы!
Отличный исполнитель! Быстро обсудили все моменты, и в тот же день была выполнена работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Fraumoons
Полина 
20 летРоссия
год в сервисе
Была
7 дней назад
$20
8 баллов
год назад
Сделать описание ЦА на основе записей созвонов
Изначально задача была поставлена не совсем точно, из-за чего срок выполнения незначительно увеличился. Но после все вопросы были улажены, и работы пошла быстрее. Приятна в общении
Хороший исполнитель. Все время была на связи и работу выполнила довольно быстро.
Ответный отзыв