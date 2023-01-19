Необходимо сделать подборки одежды, коллажи с украшениями. 30 штук. Примеры прикрепила.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаюНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо сделать продающий лендинг на Tilda. Фото, тексты предоставлю. Пример: [url=https://katyaguru.com/super-sale]https://katyaguru.com/super-sale[/url] Лендинг нужен в течение недели.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $8
В аудио 3 интервью, их надо оформить в отдельные тексты. Аудио 30 минут.Завершен8 месяцев назад
Задача: сделать посты (тексты) на основе видео с Youtube. Приветствие, прощание не нужно. Лишние слова-паразиты убрать. В общем, задача - превратить видео в красивые грамотные посты. Длина поста - не более 1 страницы 14 ...Завершен10 месяцев назад
- $5
Необходимо сделать 6 обложек для видео на Youtube с использованием моих фото. Фото предоставлю. Нужно будет яркие обложки с надписями, отражающими суть видео. Видео полностью готовы и загружены на канал. Длительность каждого - около ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Есть 6 загруженных видео на Youtube канале длительностью по 5 минут. Необходимо:[list][*]оформить яркие обложки (фото предоставлю)[*]придумать и оптимизировать название видео для поиска[*]добавить пару предложений, о чем видео, в описание[*]подобрать теги[*]добавить подсказки и конечные заставки[*]запланировать публикацию видео ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершенгод назад
Есть аудиозаписи 26 созвонов примерно по 30 минут. На их основе необходимо создать документ с описанием ЦА. По сути перечислить ответы на вопросы, которые я им задаю. Кто они, чем занимаются, что есть сейчас, чего ...Завершенгод назад
Есть 8 загруженных видео на Youtube канале длительностью до 8 минут. Необходимо: [list][*]оформить яркие обложки (фото предоставлю)[*]оптимизировать название для поиска[*]добавить пару предложений, о чем видео, в описание[*]подобрать теги[*]добавить подсказки и конечные заставки[*]запланировать публикацию видео как ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершенгод назад
- $5
Необходимо сделать из аудиозаписей посты - 6 штук. Общее время - 17,5 минут. Заголовок, абзацы, орфография и грамматика - обязательно. Слова паразиты убрать, лишние по смыслу фразы убрать. Результат в одном файле doc. Срок - 24 ...Завершен2 года назад