Fraumoons

Полина Fraumoons

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад

Корректирую литературные тексты около 2-х лет. Не только стилистику, грамматику и орфографию, но и сюжетную составляющую - несостыковки, логические дыры и т.д. - если таковое будет необходимо

Потихоньку пишу сама

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

nataluzik
Наталья 
34 года
3 года в сервисе
Была
год назад
$20
9 баллов
2 года назад
Сделать описание ЦА на основе записей созвонов
Хороший исполнитель. Все время была на связи и работу выполнила довольно быстро.
Изначально задача была поставлена не совсем точно, из-за чего срок выполнения незначительно увеличился. Но после все вопросы были улажены, и работы пошла быстрее. Приятна в общении
Ответный отзыв