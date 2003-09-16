Корректирую литературные тексты около 2-х лет. Не только стилистику, грамматику и орфографию, но и сюжетную составляющую - несостыковки, логические дыры и т.д. - если таковое будет необходимо
Потихоньку пишу сама
Я против войны в Украине!
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- Раскулачивание крестьян22 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
2 года назад
Хороший исполнитель. Все время была на связи и работу выполнила довольно быстро.
Ответный отзыв
Изначально задача была поставлена не совсем точно, из-за чего срок выполнения незначительно увеличился. Но после все вопросы были улажены, и работы пошла быстрее. Приятна в общении