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Роман Безкровный
Roma_bezkrovyi
Roma_bezkrovyi
23 года
Украина
/
Винница
год на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Перевод аудио в текст
Вольно владею многими языками, могу перевести любые аудио файлы в текст.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
AndreySolovyev
49 лет
Швеция
год в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$15
10 баллов
год назад
Транскрибация аудио в текст
Очень доволен.
.
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Отзывы заказчиков
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