Roma_bezkrovyi

Роман Безкровный Roma_bezkrovyi

 
23 годаУкраина/Винница
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Перевод аудио в текст

Вольно владею многими языками, могу перевести любые аудио файлы в текст.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
AndreySolovyev
Андрей 
49 летШвеция
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Транскрибация аудио в текст
Очень доволен.
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Ответный отзыв