Нужна расшифровка записи

ТранскрибацияЗакрыт63 заявки383 просмотра
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Нужна расшифровка записи. Бюджет 1000р
ТЗ пришлю в ЛС исполнителю

4 месяца назад
guest_1692696191754
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад