Грамотность и качество, аккуратность и точность - вот моё кредо!

Здравствуйте, я Ирина! Имею высшее образование. Я врач, поэтому мне особенно близка медицинская тематика. С интересом выполню перевод аудио- видео файлов в текст, перепечатаю текст с любого носителя, расшифрую записи лекций, интервью, судебных заседаний, фокус-групп, вебинаров. Обладаю навыками быстрого набора текста, умею работать как в Word, так и в Google Docs, исправляю ошибки в текстах, внимательно отношусь к деталям. Работаю на русском языке. Ценю ваше время, поэтому выполню работу точно в срок. Работаю с материалами любой тематики. С удовольствием возьмусь за проекты, связанные со здоровьем, детьми, правильным питанием, апитерапией, психологией (часть моей судьбы связана с детской неврологией и пропагандой здорового образа жизни). Есть быстрые способы связи (Skype, Telegram). Буду рада долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.