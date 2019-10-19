Любимая ученица Розенталя. Грамотность, как сейчас выражаются, врожденная.
Корректура, редактирование, конвертация изображения в текст, набор текста, расшифровка аудио.
Любой текст из рукописи в Word, в том числе формулы.
Чертежи и схемы в SolidWorks. Визуализация решений.
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$10
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Портфолио
- Судебное заседание по делу Грозовского387 просмотров
- Конференция по импортозамещению 2016303 просмотра
- Медицинская тематика282 просмотра
- Интервью319 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
Маргарита сделала всё качественно и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
$8
9 баллов
4 года назад
Работа сделана хорошо. Спасибо
Ответный отзыв
Всегда рада сотрудничать с профессионалом.
$170
10 баллов
4 года назад
Отлично! Большой объем скрупулезной работы, требующей внимания и огромной усидчивости выполнен без замечаний. Маргарите респект и безусловные рекомендации!
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно работать с профессионалом. Безусловно рекомендую.
$30
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель. Быстро и качественно сделала работу, без заминок и косяков, рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ четкое и грамотное, коммуникация без проблем, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$35
10 баллов
4 года назад
Быстро, профессионально, комментарии по делу. Рекомендую к сотрудничеству и планирую сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую всем, сама рассчитываю сотрудничать в дальнейшем.
Транскрибация
3 отзыва
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга