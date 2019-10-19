Любимая ученица Розенталя. Грамотность, как сейчас выражаются, врожденная.

Корректура, редактирование, конвертация изображения в текст, набор текста, расшифровка аудио.

Любой текст из рукописи в Word, в том числе формулы.

Чертежи и схемы в SolidWorks. Визуализация решений.