Margarita2000

Маргарита Margarita2000

 
53 годаРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Любимая ученица Розенталя. Грамотность, как сейчас выражаются, врожденная.

Корректура, редактирование, конвертация изображения в текст, набор текста, расшифровка аудио.

Любой текст из рукописи в Word, в том числе формулы.

Чертежи и схемы в SolidWorks. Визуализация решений.

SolidWorks
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$10
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Отзывы заказчиков
guest_15774437994419
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Перевести две аудиозаписи (40 мин+20 мин) в текст.
Маргарита сделала всё качественно и в срок! Рекомендую
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$8
9 баллов
4 года назад
Расшифровка аудио
Работа сделана хорошо. Спасибо
Всегда рада сотрудничать с профессионалом.
Ответный отзыв
Pomornik
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
10 баллов
4 года назад
Проект в solidworks 2018
Отлично! Большой объем скрупулезной работы, требующей внимания и огромной усидчивости выполнен без замечаний. Маргарите респект и безусловные рекомендации!
Подробное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно работать с профессионалом. Безусловно рекомендую.
Ответный отзыв
ACRvick
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Прослушать аудиокнигу и выделить ошибки
Отличный исполнитель. Быстро и качественно сделала работу, без заминок и косяков, рекомендую!
ТЗ четкое и грамотное, коммуникация без проблем, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$35
10 баллов
4 года назад
Редакторская и корректорская правка романа
Быстро, профессионально, комментарии по делу. Рекомендую к сотрудничеству и планирую сотрудничать ещё.
Отличный заказчик. Рекомендую всем, сама рассчитываю сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Транскрибация
3 отзыва
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$2.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга