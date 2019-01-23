Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный ...
- Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно СММщик чтобы создать страницы и наполнить аккаунты на площадках. facebook linkedin angel.co twitter instagram Язык контента: английский, контент предоставляется Понадобится настроить рекламу и таргетинг по базе емейлов/телефонов.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно найти pdf макеты для классических книг русских авторов, в соответствии с годом издания и исходным издательством. Все найденное залить в облако. В списке 300 книг, оплата 15р за одну позицию.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный роботом ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать корректуру аудиокниги на русском языке, прослушать всю книгу и выписать тайм код с ошибками в текстовый файл - орфографические, синтаксические, ударения, проверять нужно будет текст озвученный роботом но достаточно качественный. Стоимость за час прослушивания 100р, средне время ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен грамотный человек который сможет прослушать аудиокниги на русском языке и выписать тайм код и ошибку в текстовый файл - орфографические, синтаксические, ударения, проверять нужно текст озвученный роботом но достаточно качественный. Час прослушивания - 300р, книги в ...Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики. Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1000 карточек.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно перегнать PDF файл готовой книги (сверстанной) в Epub и Fb2 формат, с расстановкой сносок, генерацией оглавления, удалением переносов, лишних пробелов и прочего. Эл. книга должна получится чистая, без мусора и косяков.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт4 года назад
В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики. Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек.Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен аналитик, для отстройки рекламной кампании по большому ассортименту товаров, для этого будет предоставлен внутренний интерфейс торговой площадки. Мы агрегатор товарных предложений, товар бумажная книга, широкая матрица по спросу, ассортимент более 3 млн. офферов. Цель, потратить 10% ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
ТЗ: необходимо изготовить баннеры и изображения для сайта Бумстартер и нового проекта Измени игру на основе представленного образца предыдущего проекта СРОКИ: необходимо начать высылать баннеры уже сегодня, делать их лучше в том порядке, в котором они ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад