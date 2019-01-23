ACRvick

Виктор Пьянков ACRvick

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Корректура текста аудиокниги через веб-интерфейс

    Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный ...

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать страницы и наполнить аккаунты на площадках \ СММ

    Нужно СММщик чтобы создать страницы и наполнить аккаунты на площадках.  facebook linkedin angel.co twitter instagram Язык контента: английский, контент предоставляется Понадобится настроить рекламу и таргетинг по базе емейлов/телефонов.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти PDF макеты по списку книг

    Нужно найти pdf макеты для классических книг русских авторов, в соответствии с годом издания и исходным издательством.  Все найденное залить в облако.  В списке 300 книг, оплата 15р за одну позицию.

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректура текста аудиокниги через веб-интерфейс

    Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный роботом ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректура аудиокниги

    Сделать корректуру аудиокниги на русском языке, прослушать всю книгу и выписать тайм код с ошибками в текстовый файл - орфографические, синтаксические, ударения, проверять нужно будет текст озвученный роботом но достаточно качественный.   Стоимость за час прослушивания 100р, средне время ...

    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Прослушать аудиокнигу и выделить ошибки

    Нужен грамотный человек который сможет прослушать аудиокниги на русском языке и выписать тайм код и ошибку в текстовый файл - орфографические, синтаксические, ударения, проверять нужно текст озвученный роботом но достаточно качественный.   Час прослушивания - 300р, книги в ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заполнить данные в каталоге книг

    В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики.  Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1000 карточек.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать электронную книгу из PDF файла

    Нужно перегнать PDF файл готовой книги (сверстанной)  в Epub и Fb2 формат, с расстановкой сносок, генерацией оглавления, удалением переносов, лишних пробелов и прочего.  Эл. книга должна получится чистая, без мусора и косяков.

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Заполнить данных в каталоге книг

    В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики.  Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек.

    Наполнение сайтов45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовить и отстроить алгоритм рекламной компании

    Нужен аналитик, для отстройки рекламной кампании по большому ассортименту товаров, для этого будет предоставлен внутренний интерфейс торговой площадки.  Мы агрегатор товарных предложений, товар бумажная книга, широкая матрица по спросу, ассортимент более 3 млн. офферов. Цель, потратить 10% ...

    Рекламная кампания
    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать баннеры для презентации книги

    $30

    ТЗ: необходимо изготовить баннеры и изображения для сайта Бумстартер и нового проекта Измени игру на основе представленного образца предыдущего проекта СРОКИ: необходимо начать высылать баннеры уже сегодня, делать их лучше в том порядке, в котором они ...

    Инфографика
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Margarita2000
Маргарита 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Прослушать аудиокнигу и выделить ошибки
ТЗ четкое и грамотное, коммуникация без проблем, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Быстро и качественно сделала работу, без заминок и косяков, рекомендую!
Ответный отзыв
maximkotut
Макс 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сделать баннеры для презентации книги
Отличный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата.
Работа сделана качественно и быстрей чем ожидалось, ни каких сложностей в плане коммуникабельности не возникло, внесены все правки, результатом очень довольны, рекомендую на 100%!
Ответный отзыв