ТЗ: необходимо изготовить баннеры и изображения для сайта Бумстартер и нового проекта Измени игру на основе представленного образца предыдущего проекта СРОКИ: необходимо начать высылать баннеры уже сегодня, делать их лучше в том порядке, в котором они ...