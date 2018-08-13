Качественно, креативно, в срок!

12 лет на рынке.

Большой опыт работы штатным дизайнером в рекламном агентстве, поэтому знаком с технологиями печати и изготовления рекламных продуктов "изнутри".

Множество побед и отзывов в конкурсах:

https://www.freelancer.com/u/maximkotut

http://freelance.ru/users/maximkotut/

Всегда качественный результат. Моя цель - чтобы клиент всегда оставался довольным результатом. Перфекционизм и внимание к деталям.

Оперативно отвечаю, практически всегда на связи, в разумных пределах.

Принимаю оплату с помощью: WMR, WMZ, Яндекс.Деньги, Киви + (альтернативные методы перевода обсуждаются индивидуально).