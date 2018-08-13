maximkotut

Макс maximkotut

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественно, креативно, в срок!

12 лет на рынке. 

Большой опыт работы штатным дизайнером в рекламном агентстве, поэтому знаком с технологиями печати и изготовления рекламных продуктов "изнутри".

Множество побед и отзывов в конкурсах: 

https://www.freelancer.com/u/maximkotut

http://freelance.ru/users/maximkotut/

Всегда качественный результат. Моя цель - чтобы клиент всегда оставался довольным результатом. Перфекционизм и внимание к деталям.

Оперативно отвечаю, практически всегда на связи, в разумных пределах.

Принимаю оплату с помощью: WMR, WMZ, Яндекс.Деньги, Киви + (альтернативные методы перевода обсуждаются индивидуально).

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Отзывы заказчиков

ACRvick
Виктор 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сделать баннеры для презентации книги
Работа сделана качественно и быстрей чем ожидалось, ни каких сложностей в плане коммуникабельности не возникло, внесены все правки, результатом очень довольны, рекомендую на 100%!
Отличный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
barisych
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн вывески цветочного магазина
Выполнил заказ в обещанные сроки, отработал качественно, претензий нет. Правки делал беспрекословно, учел все пожелания. И наверное самое главное - избавил заказчика от бесполезных вопросов типа "что сделать, куда разместить, каким цветом нарисовать"
Приятное сотрудничество, оплата вовремя.
Ответный отзыв
mmsobolev
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип компании
Потрясающая работа над разработкой логотипа для компании. Настоящий профессионал, с конструктивным подходом к решению задачи. Учтены все пожелания и менее чем через сутки представлены на выбор более 5-ти готовых решений на выбор. Настоятельно рекомендую!
Михаил отличный заказчик, работа, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nickmakeev
Николай 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Листовка А5 двухсторонняя
Отличная работа, рекомендую к сотрудничеству. =)
Рекомендую Николая как отличного заказчика.
Ответный отзыв
orlandotem
Макс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Макет для печати на футболке
Качественная работа и отличный результат. Все сделано в срок, дополнительно были внесены поправки по пожеланиям, после уже завершения проекта была предложена помощь, если понадобится - для подготовки непосредственно печати рисунка на футболке.
Интересный заказ, своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
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