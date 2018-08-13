Качественно, креативно, в срок!
12 лет на рынке.
Большой опыт работы штатным дизайнером в рекламном агентстве, поэтому знаком с технологиями печати и изготовления рекламных продуктов "изнутри".
Множество побед и отзывов в конкурсах:
https://www.freelancer.com/u/maximkotut
http://freelance.ru/users/maximkotut/
Всегда качественный результат. Моя цель - чтобы клиент всегда оставался довольным результатом. Перфекционизм и внимание к деталям.
Оперативно отвечаю, практически всегда на связи, в разумных пределах.
Принимаю оплату с помощью: WMR, WMZ, Яндекс.Деньги, Киви + (альтернативные методы перевода обсуждаются индивидуально).
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Буклет А4 сложенный втрое520 просмотров
- Баннеры для ветеринарной клиники405 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана качественно и быстрей чем ожидалось, ни каких сложностей в плане коммуникабельности не возникло, внесены все правки, результатом очень довольны, рекомендую на 100%!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата.
$40
10 баллов
7 лет назад
Выполнил заказ в обещанные сроки, отработал качественно, претензий нет. Правки делал беспрекословно, учел все пожелания. И наверное самое главное - избавил заказчика от бесполезных вопросов типа "что сделать, куда разместить, каким цветом нарисовать"
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, оплата вовремя.
$45
10 баллов
7 лет назад
Потрясающая работа над разработкой логотипа для компании. Настоящий профессионал, с конструктивным подходом к решению задачи. Учтены все пожелания и менее чем через сутки представлены на выбор более 5-ти готовых решений на выбор. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Михаил отличный заказчик, работа, рекомендую к сотрудничеству!
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, рекомендую к сотрудничеству. =)
Ответный отзыв
Рекомендую Николая как отличного заказчика.
$20
10 баллов
7 лет назад
Качественная работа и отличный результат. Все сделано в срок, дополнительно были внесены поправки по пожеланиям, после уже завершения проекта была предложена помощь, если понадобится - для подготовки непосредственно печати рисунка на футболке.
Ответный отзыв
Интересный заказ, своевременная оплата! Рекомендую!