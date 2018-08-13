Листовка А5 двухсторонняя

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок231 просмотр

Требуется сделать макет купона на бесплатную разработку сайта-визитки.

Все необходимое тут:

https://drive.google.com/open?id=1PZZxWnnoWtL_uYrTzAtUD7yD5sz2WgzwexJkHLJpTrY

Важна срочность и цена

7 лет назад
nickmakeev
Николай 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maximkotut
Макс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Отличная работа, рекомендую к сотрудничеству. =)
Рекомендую Николая как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

maximkotut
Макс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад