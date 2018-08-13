На флаере заменить фото фасада здания, заменить карту, заменить адрес и телефон, заменить часы работы Все фото во вложении. Все выдержать в том же стиле и цветах. Оплата 50/50 на карту приват ...
Листовка А5 двухсторонняя
Требуется сделать макет купона на бесплатную разработку сайта-визитки.
Все необходимое тут:
https://drive.google.com/open?id=1PZZxWnnoWtL_uYrTzAtUD7yD5sz2WgzwexJkHLJpTrY
Важна срочность и цена
Выбранный исполнитель
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