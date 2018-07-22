Презентация парфюмерного бренда в Indesign

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок230 просмотров

Есть:

1) лого исходник

2) фото товаров в хорошем качестве

3) описания товаров (скопировать с сайта)

4) тексты для титульной страницы

5) слоган (пришлю в течение дня)

6) адрес, контакты, лого дистрибьютора

7) пример презентации другого нашего бренда, который можно взять за образец.

ЦА презентации не конечные покупатели, а оптовики.

Нужно в индизайне собрать красоту, которую можно будет при необходимости редактировать в дальнейшем (тексты - текстами, картинки в максимальном качестве).

Объём 8-10 печатных листов. Все крупно - картинки, текстовые блоки.

Срок - сегодня до 17 по-мск сдать.

Во вложении неудачная презентация (габриэлла), удачная презентация (инглот), изображения.

Ссылку на сайт-донор текстов и доп.изображений дам исполнителю.

7 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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